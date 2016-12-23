Терористи вбили трьох українських полонених бійців, – волонтер

Бойовики вбили трьох полонених бійців, захоплених на Світлодарській дузі.

Про це написав волонтер і керівник благодійного фонду "Mir&Co" Мирослав Гай у своєму Facebook.

"Російські фашисти виклали фото загиблих, замучених українських героїв у мережу. Мало того, ці фото з коментарями вони почали розсилати українським телеканалам з російського емейлу. Тварі, мерзенні тварюки. Будьте прокляті", – йдеться у повідомленні.

Волонтер додав, що йому подзвонили з одного із українських телеканалів, запитали – чи бачив він фото і вислали знімки йому електронною поштою.

Це вони. Відмовився давати будь-які коментарі. Батьки ще не бачили напевно. А ці с*ки спеціально шлють їх в ЗМІ,

– додав Мирослав.

Згодом волонтер повідомив, що вбили і третього полоненого, якого терориисти захопили на Світлодарській дузі.