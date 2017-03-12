Тимчук назвав зброю, з якою терористи сильніші від українських бійців

На Донбасі російсько-терористичні війська застосовують протитанкові комплекси. Це озброєння – російська розробка останніх поколінь, а їхня дальність стрільби в півтора рази більша, ніж у того озброєння, яке виготовлено в Україні.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у своєму блозі для видання "Апостроф".

Також він додав, що програє і українська бронетехніка, яка частіше знищується на полі бою, порівняно з тією, яку мають на озброєнні бойовики.

За словами Тимчука, ворог застосовує на фронті бронегрупи, до складу яких входять танк, два БМП і два БТР. При цьому головна ударна зброя ЗСУ – це артилерія, тому українські бійці не можуть оперативно реагувати на подібні обстріли терористів.

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