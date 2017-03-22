ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними

Скоро на вулиці почнеться спека і так приємно буде відчувати бризки води на лиці. Але на цей раз ми не про водойми, а про витвір людських рук – фонтани! Їх в Україні є чимало. Ми зібрали ті, які справді вражають красою.

Фонтан Айвазовського

Зараз українці не можуть милуватися красою цього фонтану… Він встановлений в анексованій Росією Феодосії. Але, віримо, що повернення не за горами! Цей фонтан унікальний своєю давниною. Він споруджений ще у 1888 році за проектом Івана Айвазовського (так, це той самий, що малював неймовірні морські пейзажі).

Фонтан збудований в східному стилі і є точною копією фонтану в Константинополі.

Вінницький фонтан

Мабуть, найвідоміший фонтан України – у Вінниці. Це найбільший в Європі плавучий фонтан! А за оцінками фахівців, навіть входить у світову десятку. Унікальність фонтану у тому, що його конструкція на зиму опускається під лід.

Прямо на фонтан проектують відео у форматі 3D, використовуючи лазерний проектор. Довжина плавучої платформи майже 100 метрів, для шоу використовується близько 170 тонн води та 560 підводних ліхтарів. Вечірня світлова шоу-програма супроводжується музикою відомих композиторів сучасності та класики.

Головний фонтан Івано-Франківська

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У прикарпатському місті Івано-Франківськ доволі багато фонтанів. Але виділити ми хочемо споруду з Вічевого майдану. Вперше тут фонтан встановили у 1950 році. І змінювали концепцію аж 3 рази! Останній варіант запрацював у 2004. На його спорудження потратили 3 мільйони гривень.

Сєвєродонецький світломузичний водограй

Фонтан у містечку Сєвєродонецьк, що на Луганщині, з’явився у 2008 році. Хоча він і не такий помпезний як вінницький, але має спеціальне підсвічування і музичний супровід. Підсвічування виконане на світлодіодах, які дозволяють отримати будь-який колір. Центральний струмінь сягає 8 метрів. До речі, майже ідентичний фонтан є й в Чернігові.

Каскад у Тернополі

У Тернополі з фонтанами теж нема проблем! Ми вирішили розповісти про фонтан, який складається з двох частин. На верхній частині вода підіймається вверх, а далі стікає по сходах. Тернополяни називають нижню частину каскаду – Сльози Гронського. Востаннє водограй відремонтували у 2013 році, тож він у гарному стані і вартує уваги туристів.

Фонтани на Площі Ринок

У Львові на Площі Ринок є 4 статуї богам (Адонісу, Амфітріті, Діані, Нептунові) на кожному із кутів площі. Так от, кожна з цих статуй є ще й фонтанами. Хоча вони й не є вражаючими водяними шоу, але це не зменшує красу і цінність архітектурної пам’ятки. Збудовані фонтани на початку 19 століття. Зараз біля них львів’яни люблять призначати зустрічі, навколо безліч закладів та вуличних розваг.

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Фонтан Садко

А цей водограй 1985 року розташований у Сумах. У 2010 році фонтан відреставрували, потративши при цьому 1,3 млн гривень. Замість старих мармурових плит Садко було обкладено червоним гранітом з чорними вкрапленнями. Він вважається одним із символів міста.

Сам Садко – це казковий супергерой, про якого є чимало розповідей. Його постать прикрашає фонтан зверху, далі вода ллється по каскаду вниз.

Фонтани на Русанівці

У столичному спальному районі на каналах є свої "маленькі Дубаї". Останні роки фонтани все втрачали свою привабливість і майже припинили функціонування. На щастя, у 2016 році їх повністю відновили. Зараз одночасно діє 8 фонтанів, висотою 8 метрів. У вечірній час їх підсвічують, а на вихідних є й музичний супровід. Фонтан оснащений системою безпеки. Його ремонт коштував міському бюджету 2,9 мільйона гривень.

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