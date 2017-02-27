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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Трамп побив антирекорд

23:54, 26 лютого 3623
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Дональд Трамп став першим з президентів США у новітній історії, хто "заслужив" негативні рейтинги уже через місяць після перебування на посаді.

Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Так, 48% американців заявили, що не схвалюють діяльності Трампа як президента. При цьому 32% вважають, що перший місяць роботи Трампа засвідчив його невідповідність посаді.

У відповідях на запитання про виклики в перший місяць його президентства, 52% назвали їх "реальними проблемами", що виникли внаслідок дії його адміністрації. При цьому лише 43% американців віднесли їх до типових "складнощів зростання" для будь-якого нового президента.

Також тільки 18% підтримують манеру поведінки Трампа, в той час як 55% вважають її поганою.

Читайте також: Трамп закликав своїх прихильників провести "найбільший мітинг"

Теги: Політика Дональд Трамп США
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