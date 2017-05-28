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Трамп втрапив у черговий конфуз з відомим політиком

04:47, сьогодні 126 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Курйозна ситуація знову сталася з президентом США Дональдом Трампом – цього разу у немилість до нього потрапила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі лідерів країн G7.

Відповідне відео публікують у соцмережах.

На кадрах видно, як відбувається фотосесія учасників саміту G7, що 26-27 травня пройшов на Сицілії (Італія).

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Підготовка до групового фото лідерів G7

Щоправда, під час фотографування Дональд Трамп, імовірно, вирішив, що є найголовнішим серед усіх головних, і спершу змусив колег на нього чекати, а потім встав у центрі і практично загородив Меркель.

Трамп знову зверхньо поставився до Меркель

Нагадаємо, раніше вже Дональд Трамп демонстрував незрозумілу поведінку відносно Ангели Меркель – зокрема, на початку березня він не подав їй руку.

Крім того, схожим вчинком політик відзначився і щодо прем’єра Чорногорії Душко Марковича, коли того грубо відштовхнув на саміті НАТО.

Теги: Політика Дональд Трамп Курйози Ангела Меркель США
Джерело: 24 Канал
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