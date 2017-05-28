Трамп втрапив у черговий конфуз з відомим політиком

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Курйозна ситуація знову сталася з президентом США Дональдом Трампом – цього разу у немилість до нього потрапила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі лідерів країн G7.
Відповідне відео публікують у соцмережах.
На кадрах видно, як відбувається фотосесія учасників саміту G7, що 26-27 травня пройшов на Сицілії (Італія).
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Підготовка до групового фото лідерів G7
Щоправда, під час фотографування Дональд Трамп, імовірно, вирішив, що є найголовнішим серед усіх головних, і спершу змусив колег на нього чекати, а потім встав у центрі і практично загородив Меркель.
Трамп знову зверхньо поставився до Меркель
Нагадаємо, раніше вже Дональд Трамп демонстрував незрозумілу поведінку відносно Ангели Меркель – зокрема, на початку березня він не подав їй руку.
Крім того, схожим вчинком політик відзначився і щодо прем’єра Чорногорії Душко Марковича, коли того грубо відштовхнув на саміті НАТО.