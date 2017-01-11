Трамп: Якщо Путін мене любить – це не недолік

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що Росія йому допоможе подолати терористів "Ісламської держави".

Таку заяву він зробив під час своєї першої прес-конференції після перемоги на виборах.

"Як Путін любить Трампа – це радше добре, аніж не недолік. Тому що у нас зараз спостерігаються жахливі стосунки з Росією. Росія нам може допомогти подолати ІД, яка несе зараз найголовнішу загрозу. Адміністрація Обами практично створила ІД, коли вона вчасно звідти не пішла", – зауважив новообраний президент США.

Щоправда, він поки не знає, як у нього будуть складатися стосунки з Росією.

"Сподіваюсь, що вони будуть хорошими. У будь-якому разі слід дати цьому шанс. Ви вважаєте, що позиція Хілларі була б жорсткішою за мою?" – додав Трамп.

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