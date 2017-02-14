У Кабміні назвали єдину альтернативу вугіллю з Донбасу

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розповів, як уникнути дефіциту вугілля антрацитової групи.

"Не зможемо ми взяти у Південно-Африканської республіки зараз вугілля, оскільки вого законтрактоване по квітень включно, і пов'язане з глобальними процесами, в тому числі зупиненням АЕС. Тому ПАР і Австралію ми викреслюємо", – сказав міністр в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Ігоря Насалика, в України залишається лише два виходи з цієї ситуації – або імпортувати вугілля з Росії, або запускати газомазутні блоки теплоелектростанцій з використанням російського газу.

Але у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відкидають можливість імпорту російської електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі.

Він зазначив, що в місяць енергосистема країни споживає близько 1,2 мільйонів тонн антрацитового вугілля, при цьому запаси на складах ТЕС становить 842 тисяч тонн.

Нагадаємо, енергоштаб вже запропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману ввести надзвичайний стан через дефіцит вугілля антрацитової групи. Відключення електроенергії через дефіцит вугілля можуть торкнутися семи областей України.