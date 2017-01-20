У Липецьку вже готуються долати наслідки закриття фабрики "Рошен"

Російські ЗМІ обговорюють зростання безробіття після закриття кондитерської фабрики Roshen у російському Липецьку.

Як пише місцеве видання Gorod48, через закриття фабрики без роботи залишаться близько 700 осіб. За словами керівника міського Центру зайнятості населення Олега Фірсова, про плановане звільнення 697 працівників триватиме із 24 квітня по 31 липня поточного року. Повністю завод планують зупинити до грудня - процедура ліквідації підприємства триватиме майже рік.

Разом з тим, за інформацією видання "Мост", у обласній службі зайнятості про закриття фабрики дізналися з новин, але вже почали готуватися до нього.

"Як тільки нам надійдуть офіційні документи про вивільнення працівників, у нас буде три місяці, щоб спробувати працевлаштувати всіх липчан, які будуть звільнені з підприємства. Ми в цей час будемо консультувати працівників прямо на фабриці. Може, комусь потрібно буде підвищення кваліфікації або перенавчання", - сказав заступник начальник Управління праці та зайнятості Липецької області Віктор Кирей.

Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила закрити скандально відому Липецьку кондитерську фабрику, що досі діяла на території РФ.