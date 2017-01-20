  • укр
  • рус
15:56
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 13:00: Закрили сесію Верховної Ради
Випуск новин
13:54, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Липецьку вже готуються долати наслідки закриття фабрики "Рошен"

15:38, сьогодні 1912 Читать новость на русском
Фабрика
Фабрика "Рошен" у Липецьку / ТАСС

Російські ЗМІ обговорюють зростання безробіття після закриття кондитерської фабрики Roshen у російському Липецьку.

Як пише місцеве видання Gorod48, через закриття фабрики без роботи залишаться близько 700 осіб. За словами керівника міського Центру зайнятості населення Олега Фірсова, про плановане звільнення 697 працівників триватиме із 24 квітня по 31 липня поточного року. Повністю завод планують зупинити до грудня - процедура ліквідації підприємства триватиме майже рік.

Разом з тим, за інформацією видання "Мост", у обласній службі зайнятості про закриття фабрики дізналися з новин, але вже почали готуватися до нього.

"Як тільки нам надійдуть офіційні документи про вивільнення працівників, у нас буде три місяці, щоб спробувати працевлаштувати всіх липчан, які будуть звільнені з підприємства. Ми в цей час будемо консультувати працівників прямо на фабриці. Може, комусь потрібно буде підвищення кваліфікації або перенавчання", - сказав заступник начальник Управління праці та зайнятості Липецької області Віктор Кирей.

Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила закрити скандально відому Липецьку кондитерську фабрику, що досі діяла на території РФ.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Рошен Закриття "Рошен" Новини Росії Україна-Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
сьогодні, 15:30 ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
Настя Сукач 322
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
7 2660
Допоможи державі – помри до пенсії
сьогодні, 12:01 Допоможи державі – помри до пенсії
Наталія Лебідь 2 3674
Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
сьогодні, 11:23 Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
Ольга Черненко 3182
КримНаш: як змінився окупований півострів
сьогодні, 11:00 КримНаш: як змінився окупований півострів
Настя Сукач 2 8398
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Кривавий злочин на Полтавщині. Невідомий вбив всю сім’ю
28 жовтня 2016 , 15:50 1
Справа Єфремова: піар чи відновлення справедливості
2 серпня 2016 , 13:45 3
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук