У моторошній аварії на Рівненщині загинули п’ятеро людей: фото

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Поблизу села Іванівка у Рівненській області у результаті аварії близько опівдня, 9 серпня, загинули п’ятеро людей.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
За попередньою інформацією, водій Nissan Qashqai на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем Volkswagen Caddy.
Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків.
У салоні Volkswagen Caddy, крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: жінка та троє дітей. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні.
Читайте також: Патрульні затримали неповнолітніх, які за добу вкрали три мотоцикли