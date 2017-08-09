У моторошній аварії на Рівненщині загинули п’ятеро людей: фото

Поблизу села Іванівка у Рівненській області у результаті аварії близько опівдня, 9 серпня, загинули п’ятеро людей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

За попередньою інформацією, водій Nissan Qashqai на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем Volkswagen Caddy.

Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера: вагітна жінка та двоє чоловіків.

У салоні Volkswagen Caddy, крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів: жінка та троє дітей. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну — у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні.

Читайте також: Патрульні затримали неповнолітніх, які за добу вкрали три мотоцикли