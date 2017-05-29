Обшуки в українських офісах "Яндекс": у Путіна оперативно відреагували

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував обшуки в офісах російської компанії «Яндекс» у Києві та Одесі.

У Кремлі кажуть, що хочуть знати, з чим пов’язані такі обшуки.

Ми поки що не володіємо повною інформацією. Потрібно зрозуміти, з чим це пов'язано, що це – слідчі або перевірочні дії. Ми поки цього не знаємо. Тому я не можу більш детально вам відповісти,

– цитують Пєскова російські ЗМІ.

Дивіться також: Зізнання кураторів антиукраїнських груп в соцмережах: СБУ оприлюднила відео

29 травня співробітники СБУ прийшли з обшуками у київський та одеський офіс компанії "Яндекс".



Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси, зокрема, і пошуковик "Яндекс" та пов’язані з ним сайти.



26 травня "Яндекс.Україна" повідомила, що припиняє свою діяльність на території України.