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У США поліцейський вертоліт розбився у місті, де проходять демонстрації: є загиблі

08:44, сьогодні 423 Читать новость на русском
Протести у Шарлотсвіллі: вшанування пам'яті
Протести у Шарлотсвіллі: вшанування пам'яті / Getty Images

У США поблизу міста Шарлотсвілль, що в американському штаті Вірджинія, де проходять мітинги, розбився поліцейський вертоліт.

Як повідомляє The Daily Progress, у результаті аварії загинули дві людини, які перебували у вертольоті. Загиблі – працівники поліції.

За попередньою інформацією, вертоліт летів занадто низько і врізався в дерева.

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Загиблі поліцейські у штаті Віргінія
Загиблі поліцейські у штаті Віргінія

"Поліція повідомила, що вертоліт використовувався для спостереження за акціями протесту ультраправих і їх супротивників в місті Шарлотсвілль", – йдеться у повідомленні.

Загиблих серед демонстрантів немає.

Нагадаємо, 12 серпня у Шарлотсвілі проходили демонстрації, в яких брали участь ультраправі активісти та їхні противники. Під час ходи автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів. Внаслідок наїзду одна людина загинула, близько 20 отримали поранення. У місті оголосили надзвичайний стан.

Теги: Жертви США протести авіація
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