Україна наблизилася до зони вільної торгівлі з Канадою: документ схвалив генерал-губернатор

У четвер, 1 червня, після згоди Палати громад та Сенату генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, водночас привітавши українців "із ухваленням ще одного важливого для України рішення".

Він зазначив, що це рішення має більш, ніж символічне значення з урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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"І Канада, і Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна - Канада - ЄС. Після завершення всіх формальних процедур, цей трикутник об’єднає три регіони на двох континентах на основі спільної відданості ліберальним цінностям та ідеям", – написав Порошенко.

Він додав, що для України ці рішення є свідченням результативності проведених реформ.

"Це найкращий стимул для нас посилювати динаміку внутрішніх перетворень. А для наших міжнародних партнерів – потужний сигнал щодо змін в Україні та відкрите запрошення до взаємовигідної співпраці в інтересах миру, стабільності та безпеки", – переконаний президент.