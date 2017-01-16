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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Україна подає позов на Росію до Гаазького трибуналу

15:05, сьогодні 31160 Читать новость на русском
Порошенко
Порошенко

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Три роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму,
– заявив Президент України.

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Це відбулося під час зустрічі з Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником Міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, Заступниками Глави АПУ Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим.

Порошенко наголосив, що протягом трьох років російські бойовики скоїли численні терористичні атаки, жертвами яких стали сотні тисяч безвинних людей, які змушені були покинути свої помешкання.

Президент нагадав, що близько 1,7 млн українців є тимчасово переміщеними особами.

"Ті, хто залишився і в Криму, і на Донбасі, зазнають тортур та переслідувань. Забороняється діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та скоюються інші злочини, які не можуть залишатися безкарними", – сказав Петро Порошенко.

При цьому Президент нагадав про численні злочини, які були скоєні терористами проти мирного населення в Маріуполі, Волновасі, Краматорську та збитий бойовиками літак рейсу МН-17.

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Глава держави висловив впевненість в тому, що Україна весь цей час з початку агресії Росії діяла виключно у форматі міжнародного права. Він зауважив, що ця робота проводилась за його дорученням і на сьогоднішній день завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії фінансування тероризму.

"Це була довга і кропітка робота. Було проведено багато сесій та направлена велика кількість нот", – сказав Президент.

Всього в рамках цього позову було проведено 5 засідань і направлено 45 нот.

Друга позиція у нашому позові стосується застосування Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації, де також було проведено три засідання і подано більше 20 нот.

Сьогодні увесь комплекс робіт по досудовому процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова щоб передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію по цим двом Конвенціям,
– зазначив Президент та наголосив, що підготовка української сторони дуже ретельна.

Глава Української держави також зазначив, що тримає на контролі і попередні позови проти Російської Федерації в рамках позовів щодо порушення нею міжнародного морського права. Україна ставить питання щодо притягнення до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна, українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоджанню рибальству, нанесення екологічної шкоди та інші процеси, які спричинили шкоду Україні в анексованому Криму та окупованому Донбасі.

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Президент також повідомив про своє доручення Міністерству закордонних справ та Міністерству юстиції щодо супроводження позовів в рамках двосторонніх договорів щодо захисту інвестицій, якими буде забезпечено захист українських державних підприємств.

Росія має заплатити свою ціну за агресію,
– сказав Петро Порошенко.

Відтак він доручив українським дипломатам передати вже сьогодні позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Україна-Росія Анексія Криму Війна на Донбасі Президент України Гаазький трибунал
Джерело: 24 Канал
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