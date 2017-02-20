Українське – це стильно. Як наша культура змінила світову моду

Нещодавно всесвітньо відоме модне видання Vogue опублікувало статтю про те, як Україну та її культура змінили тренди у світовій моді. Як пише журналістка, вплив української моди значно суттєвіший, ніж всі думають.

Це наштовхнуло нас на роздуми: чи справді Україна долучається та змінює моду та модні тенденції у світі.

Вишиванка – на піку популярності

Вже кілька сезонів поспіль українська вишиванка не сходить зі світових подіумів. Вишиті сорочки та сукні можна побачити на багатьох голлівудських зірках.

Як пише журналістка Vogue, традиційна вишиванка, які повернулися в повсякденне життя українців після Революції гідності у 2014 року. Далі почали з’являтись різні її варіації у вигляді футболок, суконь чи костюмів, оздоблених вишитим орнаментом. Після цього українська вишиванка стала міжнародним трендом вуличної моди.

Зрештою таку популярність вишиванки можна пояснити тенденціями етніки та стилю хіпі в моді.

Українське надихає

Та не вишиванкою єдиною. Відомі дизайнери черпають натхнення в українській культурі вже не перший рік. Зараз, наприклад, популярними є об’ємні шуби (штучні чи натуральні) з довгим ворсом. Нічого не нагадує? Схожий верхній одяг можемо побачити в краєзнавчих музеях Гуцульщини.

Трохи раніше, у 2008, в колекції осінь-зима 2008-2009 арт-директорка Gucci Фріда Джаніні зробила колекцію на основі давнього вбрання з Поділля та Гуцульщини.

Два роки тому, у січні 2015, модний дім Valentino представив колекцію, у якій теж простежується українські мотиви. Моделі вийшли на подіум у сорочках, сукнях та навіть костюмах, оздоблених вишитим орнаментом.

Окрім того, у цій колекції були безрукавки з овчини, дуже схожі на гуцульські "камізельки". Моделі також були одягнуті у верхній одяг, в якому ми можемо впізнати козацькі "жупанами".

А от модельєри Прабал Гурунг в Нью-Йорку та Гарет П'ю знайшли та відродили у своїх колекціях той елемент української культури, про який ми самі знаємо дуже мало. Йдеться про таких собі українських амазонок, які жили у Карпатах та практикували жіноче бойове мистецтво "асгарда". До речі, такі школи й нині працюють у Львові.

Обоє дизайнерів зізнались, що не були в Карпатах та не бачили "асгарду" на власні очі. Інформацію, яка надихнула на створення двох колекцій, митці знайшли в інтернеті.

Аналізуючи свої колекції, і Гурунг, і П'ю говорили про українських амазонок, які не підпускають до себе чоловіків і при цьому борються проти гендерної нерівності та торгівлі людьми.

Українські дизайнери у світі

Зараз у Європі та Америці – великий попит на роботи українських дизайнерів. По-перше, після подій на Майдані увага світу прикована до України.

Читайте також: 24 українських дизайнери, одяг яких носять за кордоном

Як розповіла дизайнер Олена Даць у інтерв’ю виданню "Європейська правда", нині - ідеальний момент для виходу українського одягу на європейський ринок.

"З одного боку, в Європі є інтерес до України. Наша країна на слуху, їй співчувають, і все, що стосується України, викликає зацікавленн", - пояснила дизайнер.

Ще один пункт – українська якість. Дехто з вітчизняних брендів вже кілька років працюють на світовому ринку і довели свою якість.

Український одяг асоціюється з гарною якістю і натуральними тканинами, що не менш важливо для покупців,

– наголосила Даць.

Ну і наостанок, знову згадаємо про шалену популярність вишиванки. Тут варто назвати ім’я Віти Кін. Саме вона є авторкою знаменитих суконь-вишиванок. І вона стала першим українським дизайнером, чиї речі носять найвідоміші і найстильніші жінки світу.

У 2015 The Wall Street Journal назвав її сукні найпопулярнішими літніми сукнями року.

"Незабутня якість – це фішка моєї марки. Я приділяю увагу дрібним деталям. Це для мене най-найулюбленіше, це чарівний порох на всьому, що я роблю. У вишиванках дуже багато кропіткої ручної роботи. Наприклад, складання на манжеті і на рукаві: досвідченій кравчині, щоб зробити два рукави, треба витратити майже день", – розповіла Кін в інтерв’ю українському виданню Vogue.

Читайте також: Епатажна дизайнер Вів’єн Вествуд випустила колекцію весільних суконь