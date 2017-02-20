Українське – це стильно. Як наша культура змінила світову моду

Нещодавно всесвітньо відоме модне видання Vogue опублікувало статтю про те, як Україну та її культура змінили тренди у світовій моді. Як пише журналістка, вплив української моди значно суттєвіший, ніж всі думають.
Це наштовхнуло нас на роздуми: чи справді Україна долучається та змінює моду та модні тенденції у світі.
Вже кілька сезонів поспіль українська вишиванка не сходить зі світових подіумів. Вишиті сорочки та сукні можна побачити на багатьох голлівудських зірках.
Як пише журналістка Vogue, традиційна вишиванка, які повернулися в повсякденне життя українців після Революції гідності у 2014 року. Далі почали з’являтись різні її варіації у вигляді футболок, суконь чи костюмів, оздоблених вишитим орнаментом. Після цього українська вишиванка стала міжнародним трендом вуличної моди.
Зрештою таку популярність вишиванки можна пояснити тенденціями етніки та стилю хіпі в моді.
Та не вишиванкою єдиною. Відомі дизайнери черпають натхнення в українській культурі вже не перший рік. Зараз, наприклад, популярними є об’ємні шуби (штучні чи натуральні) з довгим ворсом. Нічого не нагадує? Схожий верхній одяг можемо побачити в краєзнавчих музеях Гуцульщини.
Трохи раніше, у 2008, в колекції осінь-зима 2008-2009 арт-директорка Gucci Фріда Джаніні зробила колекцію на основі давнього вбрання з Поділля та Гуцульщини.
Два роки тому, у січні 2015, модний дім Valentino представив колекцію, у якій теж простежується українські мотиви. Моделі вийшли на подіум у сорочках, сукнях та навіть костюмах, оздоблених вишитим орнаментом.
Окрім того, у цій колекції були безрукавки з овчини, дуже схожі на гуцульські "камізельки". Моделі також були одягнуті у верхній одяг, в якому ми можемо впізнати козацькі "жупанами".
А от модельєри Прабал Гурунг в Нью-Йорку та Гарет П'ю знайшли та відродили у своїх колекціях той елемент української культури, про який ми самі знаємо дуже мало. Йдеться про таких собі українських амазонок, які жили у Карпатах та практикували жіноче бойове мистецтво "асгарда". До речі, такі школи й нині працюють у Львові.
Обоє дизайнерів зізнались, що не були в Карпатах та не бачили "асгарду" на власні очі. Інформацію, яка надихнула на створення двох колекцій, митці знайшли в інтернеті.
Аналізуючи свої колекції, і Гурунг, і П'ю говорили про українських амазонок, які не підпускають до себе чоловіків і при цьому борються проти гендерної нерівності та торгівлі людьми.
Зараз у Європі та Америці – великий попит на роботи українських дизайнерів. По-перше, після подій на Майдані увага світу прикована до України.
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Як розповіла дизайнер Олена Даць у інтерв’ю виданню "Європейська правда", нині - ідеальний момент для виходу українського одягу на європейський ринок.
"З одного боку, в Європі є інтерес до України. Наша країна на слуху, їй співчувають, і все, що стосується України, викликає зацікавленн", - пояснила дизайнер.
Ще один пункт – українська якість. Дехто з вітчизняних брендів вже кілька років працюють на світовому ринку і довели свою якість.
Український одяг асоціюється з гарною якістю і натуральними тканинами, що не менш важливо для покупців,
– наголосила Даць.
Ну і наостанок, знову згадаємо про шалену популярність вишиванки. Тут варто назвати ім’я Віти Кін. Саме вона є авторкою знаменитих суконь-вишиванок. І вона стала першим українським дизайнером, чиї речі носять найвідоміші і найстильніші жінки світу.
У 2015 The Wall Street Journal назвав її сукні найпопулярнішими літніми сукнями року.
"Незабутня якість – це фішка моєї марки. Я приділяю увагу дрібним деталям. Це для мене най-найулюбленіше, це чарівний порох на всьому, що я роблю. У вишиванках дуже багато кропіткої ручної роботи. Наприклад, складання на манжеті і на рукаві: досвідченій кравчині, щоб зробити два рукави, треба витратити майже день", – розповіла Кін в інтерв’ю українському виданню Vogue.
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