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Українців знову хочуть розвести, – начальник штабу блокади

13:54, сьогодні 419 Читать новость на русском
Сергій Акимович
Сергій Акимович / volynnews.com

Якщо факти про перевезення незаконних товарів на Харківщині підтвердяться – там обов’язково встановлять нові редути. Штаб блокади вивчає та перевіряє інформацію, яка надходить, щоб не робити необдуманих рухів.

Про це в коментарі сайту "24" розповів начальник штабу блокади торгівлі з терористами Сергій Акимович, коментуючи ситуацію щодо можливого встановлення нових редутів на Харківщині у зв’язку з начебто незаконним перевезенням там товарів.

У будь-якому випадку ми зараз будемо спостерігати за товарами, які зараз з РФ йтимуть на територію України. Тому, що зараз всі, в тому числі і влада, заявила, що це робитиметься через Росію. Будемо перевіряти інформацію, робити висновки, приймати рішення, – наголосив Акимович.

За його словами, методи перевірки інформації – це військова таємниця. Є різні варіанти, однак, для безпеки українських військовослужбовців озвучувати їх не можна.

Водночас прихильники блокади стверджують, що насправді офіційне рішення РНБО про припинення торгівлі із окупованими територіями не діє. Акимович пояснює, наразі одночасно діє Постанова Кабінету міністрів ("Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції" – "24"), що видана на підставі закону України "Про боротьбу з тероризмом", і одночасно Указ Президента, який має меншу законодавчу силу (адже в Україні парламентсько-президенська форма правління). Тому юридично зараз будь-який суд може скасувати цей указ президента, бо постанова Кабміну, відзначає Якимович, дозволяє перевозити практично все.

Українців знову хочуть розвести та надурити. Цей указ президента має меншу силу, ніж постава Кабміну, указ забороняє, а постанова Кабміну дозволяє,
– підкреслює Якимович.

Тому, на його думку, вихід із ситуації – прийняття закону про окуповані території, який відразу зніме багато питань, зокрема, пов’язаних з торгівлею, віськовополонениними українцями, які зараз, каже експерт, юридично вважаються заручниками терористів.

"Якби був закон про окуповані території на українських бранців розповсюджувалася б дія всіх міжнародних конвенцій, договорів. І вони б мали зовсім інші права. Але наразі влада цього не хоче", – зауважив Акимович.

Цей закон, підсумував начальник штабу блокади, відразу війну не зупинить, але буде першим кроком до припинення військових дій на сході України.

Як відомо, прихильники блокади нещодавно заявили про можливе розширення блокади торгівлі з окупованим Донбасом, зокрема, якщо підтвердиться інформація про незаконне перевезення товарів по Харківській області.

Читайте також: Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом

Теги: Україна Політика Блокада Війна на Донбасі Україна-Росія Законодавство Кабінет Міністрів України Президент України
Джерело: 24 Канал
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