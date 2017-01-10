В Греції невідомий обстріляв автобус

В Афінах невідомий обстріляв автобус спецпризначенців поліції, коли правоохоронці саме заступили на чергування.
Спецпризначенці мали охороняти штаб-квартиру партії соціал-демократичного напрямку. Нападник стріляв, ймовірно, з автомата Калашникова. Дві кулі пробили лобове скло автобуса. Третя потрапила у стіну будівлі.
Один поліцейський отримав легкі травми. Його госпіталізували.
Нападник утік із місця пригоди. Його розшукують.
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