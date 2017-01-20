В Україні досі не знають точної дати перепоховання Олеся

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає.

Про це пише "Радіо Свобода".

Ні, ще немає. Тому що є технічний момент. Ви знаєте, що розпорядження уряду є про надання коштів. Далі йде технічний момент, який потребує якогось часу. Але ми так думаємо, що це може навіть трапитися, можливо, через тиждень, можливо, через днів 10,

– зазначив він.

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Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого вирішили примусово ексгумувати.



У зв'язку з цим Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.