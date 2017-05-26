Стопами Ryanair: в Україні можуть з'явитись власний лоукостер

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Україна планує створити національну лоукост-авіакомпанію.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.
За його словами, створення національного лоукостера хочуть розпочати вже цього року.
"Я сподіваюся, що в цьому році буде створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень. Переговори тривають (щодо створення національного лоукостера, – "24"). Зараз вони йдуть добре. Звичайно, поки ми не поставимо підписи, говорити про щось рано, але немає сумніву, що переговори завершаться успішно", – запевнив Омелян.
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Міністр додав, що також зараз також ведуться переговори з італійською авіакомпанією про початок польотів в Україну.
Я б дуже хотів, щоб дві авіакомпанії оголосили про початок польотів в Україну з наступного року. У мене були переговори з італійською авіакомпанією. Квиток у них навіть дешевший, ніж автобусний,
– зазначив голова Мінінфрастуктури.