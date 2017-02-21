В України є тиждень на подолання кризи в енергетиці

У Міністерства енергетики та вугільної промисловості буде всього тиждень на розробку плану з подолання кризи в енергетиці.

Про це мовиться в Плані підготовки проектів актів, необхідних для реалізації указу Президента України про введення в дію рішення РНБО щодо нейтралізації загроз у енергобезпеці, копією якого володіє "РБК-Україна".

Сьогодні цей документ планується затвердити на засіданні Кабінету міністрів, доповідачем по ньому виступить міністр Кабміну Олександр Саєнко.

Зокрема, за тиждень Міненерго має розробити проект реконструкції енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, що використовують антрацит, для їх роботи на газовому вугіллі.

Такий же термін дається міністерству і на підготовку плану диверсифікації джерел доставки вугілля в Україну і створення резерву енергетичного вугілля.

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До 1 травня 2017 року Міненерго зобов'яжуть схвалити нову Енергетичну стратегію України.

Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.