Ватикан накрив густий дим: з'явилися фото

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На автомобільному звалищі поблизу Ватикану спалахнула пожежа. Зайнялося близько півсотні автомобілів.
Про це повідомляє Associated Press.
Через вогонь кілька машин на звалищі навіть вибухнули, а небо над Ватиканом затягнулось густим димом.
В соцмережах люди почали публікувати фото, а журналісти порівняли сірий стовп диму з тим, що йде з ватиканської труби під час виборів Папи Римського.
Влада евакуювала жителів кварталів, поблизу яких знаходиться сміттєзвалище. Ніхто не постраждав. Причини займання з’ясовують.
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