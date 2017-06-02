Ватикан накрив густий дим: з'явилися фото

На автомобільному звалищі поблизу Ватикану спалахнула пожежа. Зайнялося близько півсотні автомобілів.

Про це повідомляє Associated Press.

Через вогонь кілька машин на звалищі навіть вибухнули, а небо над Ватиканом затягнулось густим димом.

В соцмережах люди почали публікувати фото, а журналісти порівняли сірий стовп диму з тим, що йде з ватиканської труби під час виборів Папи Римського.

I didnt even know they were electing a new pope, but it was obvious nominating Richard Dawkins was going to be unpopular #Vaticanfire pic.twitter.com/89ca7xaVlz — Pies McQ (@PiesMcQ) 2 июня 2017 г.

Влада евакуювала жителів кварталів, поблизу яких знаходиться сміттєзвалище. Ніхто не постраждав. Причини займання з’ясовують.

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