Вчені знайшли найдавнішу ділянку земної кори

Канадські та американські геофізики знайшли найдавнішу ділянку земної кори (літосфери).

Відповідне дослідження оприлюднене у журналі Science.

Найдавніша частина літосфери розташована на території Канадського щита, що займає північну половину Північно-Американської платформи (в тому числі Гренландію).

Виявлені на ній зразки мають компоненти, вік яких оцінюється у 4,2 мільярда років. Тобто вони сформувалися через 200 мільйонів років після народження Землі.

Ці дані повинні допомогти прояснити історію древньої Землі.

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