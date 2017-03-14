Від Курченка до Кононенка: волонтерка розповіла, як олігархи наживаються на блокаді

Акції підприємств Ріната Ахметова та інших власників компаній на окупованих територіях Донбасу істотно втратили у ціні внаслідок блокади Донбасу. І цим користуються зацікавлені персони.

Про це розповіла у коментарі сайту "24" волонтерка та координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Зокрема, блокаду окупованих територій Донбасу використовують український бізнесмен Сергій Курченко, що переховується у Москві, та близький до президента нардеп Ігор Кононенко, аби скупити акції підприємств.

Підприємства, які зупинилися через брак вугілля, коштують значно дешевше, ніж ті, що працюють на повну потужність. Під шумок блокади скуповуються активи, які розміщені на окупованих територіях. При чому скуповуються різними людьми від Курченка до Кононенка,

– стверджує волонтерка.

На її думку, блокаду слід розглядати, як складову великого перерозподілу промисловості Донбасу.

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"Блокада вигідна олігархам, які продовжують ділити сфери впливу, як в Україні, так і на окупованій території. Олігархи створили блокаду, домовилися, а тепер вирішили її розігнати",

– резюмувала Решетилова.

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Констянтинівка-Ясинувата. В обласних центрах України увечері 13 березня люди вийшли на протести на підтримку блокади.



Голова СБУ Василь Грицак запевнив, що правоохоронці затримали озброєних людей та не мали наміру розганяти блокаду.