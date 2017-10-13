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Відомий волонтер нагадав, кому перш за все слід віддати шану 14 жовтня

00:10, сьогодні 1716 Читать новость на русском
Коли ми говоримо про захисників вітчизни, ми повинні згадати ще й сім'ї загиблих і поранених, – Гай
Коли ми говоримо про захисників вітчизни, ми повинні згадати ще й сім'ї загиблих і поранених, – Гай / Соцмережі

Відомий український волонтер Мирослав Гай вважає, що День Захисника України, який відзначається 14 жовтня, не слід називати днем чоловіків, оскільки це день добровольців, армії, гвардії, СБУ, волонтерів, медиків, надзвчичайників, майданівців – всіх, хто кров'ю та потом захищав і захищає Україну. Також у цей день слід загадати ще й сім'ї загиблих і поранених, які віддали найцінніше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він би був радим, якби до цього списку також потрапили політики та дипломати, хоча дехто з них все ж входить.

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Зате багато серед захисників можна побачити різних цікавих людей, різної статі, різних національностей, різних мов, з різними мотивами, але всі вони стоять під прапором України, навіть якщо є громадянами різних країн. Коли ми говоримо про захисників вітчизни, ми повинні згадати ще й сім'ї загиблих і поранених, оскільки вони (воїни – "24) віддали найцінніше – майбутнє своїх сімей, життя та здоров'я коханих. На багатьох чекає довічний догляд за недієздатною коханою людиною, хтось буде ходити на могилу рідної людини від молодості та до глибокої старості. За що ці жертви? Повинні запитати себе ми та вони. А відповідь буде такою: За Україну, за майбутнє цього суспільства, країни, наших дітей", – підкреслює він.

На його переконання, вся країна, нація, повинна бачити та знати, що ця жертва була та є, і що вона є виправданою та була потрібною.

"Що її оцінили, хоча вона і не має ціни. Її оцінено найкращим майбутнім для наших дітей. Адже майбутнє дітей – це єдине, за що можна змиритися зі смертю солдата, батька, друга. Жодні компенсації не зроблять жертву коханим вартою. Тільки майбутнє дітей та свого народу. І тут ми всі повинні виправдати цю жертву, зробивши цю країну кращою для всіх. І не важливо скільки знадобиться Майданів і люстрацій. Це наш моральний обов'язок. Інакше нас змете історія та зневажатимуть майбутні покоління", – резюмував Гай.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі АТО День захисника України Волонтери
Джерело: 24 Канал
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