Випуск новин за 10:00: Нові деталі теракту в Манчестері. Обстріли в АТО
Випуск новин 10:51, сьогодні 39 Читать новость на русском
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У випуску новин за 25 травня станом на 10:00 – у будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. За добу в зоні АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Також у випуску:
Яким був шлях Петра Порошенка до президентського крісла.
Поліція Дубаї взяла до себе на службу робота.
У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт НАТО.
Джерело: 24 Канал
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