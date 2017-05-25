Випуск новин за 10:00: Нові деталі теракту в Манчестері. Обстріли в АТО

У випуску новин за 25 травня станом на 10:00 – у будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. За добу в зоні АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Також у випуску: Яким був шлях Петра Порошенка до президентського крісла. Поліція Дубаї взяла до себе на службу робота. У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт НАТО.

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