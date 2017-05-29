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Випуск новин за 14:00: Обшуки в офісах "Яндекс". Фігурантів мукачівської стрілянини відпустили

Випуск новин 14:38, сьогодні 78 Читать новость на русском

У випуску новин 29 травня станом на 14:00 – служба безпеки України обшукує офіси Яндекс-Україна – в Києві та Одесі. Фігурантів мукачівської перестрілки з Правого сектору випустили з СІЗО.

Також у випуску:

Сьогодні ситуацію в Україні і "нормандський формат" обговорять президент Франції Еммануель Макрон і очільник Кремля Володимир Путін.

У Білому домі створять "оперативний центр", щоб впоратися зі скандалом навколо зв'язків з Росією.

Загибель спостерігача ОБСЄ на Донбасі і сексуальні домагання до представника місії необхідно розслідувати і покарати винних, – заявила представник мінської групи Ірина Геращенко.

Теги: Випуск новин Ірина Геращенко Володимир Путін Еммануель Макрон Нормандський формат США
Джерело: 24 Канал
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