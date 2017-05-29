Випуск новин за 14:00: Обшуки в офісах "Яндекс". Фігурантів мукачівської стрілянини відпустили

У випуску новин 29 травня станом на 14:00 – служба безпеки України обшукує офіси Яндекс-Україна – в Києві та Одесі. Фігурантів мукачівської перестрілки з Правого сектору випустили з СІЗО.

Також у випуску: Сьогодні ситуацію в Україні і "нормандський формат" обговорять президент Франції Еммануель Макрон і очільник Кремля Володимир Путін. У Білому домі створять "оперативний центр", щоб впоратися зі скандалом навколо зв'язків з Росією. Загибель спостерігача ОБСЄ на Донбасі і сексуальні домагання до представника місії необхідно розслідувати і покарати винних, – заявила представник мінської групи Ірина Геращенко.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter