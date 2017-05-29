Випуск новин за 15:00: Пожежа в Полтаві. Черги на кордоні
Випуск новин 15:44, сьогодні 18 Читать новость на русском
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У випуску новин 29 травня станом на 15:00 – під Полтаваю зайнялося сміттєзвалище, пожежу вдалося локалізувати близько опівночі. Головні винуватці великих черг на кордоні – автомобілі українських власників із польською реєстрацією.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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