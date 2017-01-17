Випуск новин за 16:00: ООН підтвердила держзраду Януковича

У випуску новини 17 січня за 16:00 – організація надала документ, в якому президент-утікач просив ввести російські війська в Україну.

Також у випуску: Компенсація для депутатів. Суд на "Беркутом". ЧОму активісти заблокували одеську трасу. У ДТП загинув брат та племінниця відомого поета.

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