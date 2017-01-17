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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 16:00: ООН підтвердила держзраду Януковича

Випуск новин 17:06, сьогодні 68 Читать новость на русском
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У випуску новини 17 січня за 16:00 – організація надала документ, в якому президент-утікач просив ввести російські війська в Україну.

Також у випуску:

Компенсація для депутатів.

Суд на "Беркутом".

ЧОму активісти заблокували одеську трасу.

У ДТП загинув брат та племінниця відомого поета.

Теги: ООН Випуск новин Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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