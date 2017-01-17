Випуск новин за 16:00: ООН підтвердила держзраду Януковича
Випуск новин 17:06, сьогодні 68 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 16:00 – організація надала документ, в якому президент-утікач просив ввести російські війська в Україну.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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