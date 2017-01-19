Випуск новин за 17:00: Боєць загинув від невідомих опіків. Психологічна допомога військовим

У випуску новини 19 січня станом на 17:00 – з невідомими опіками ротової порожнини у Харківській лікарні помер боєць АТО.

Також у випуску: Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію. Росіянин, якого затримали на українському Сході - розповів про службу в "арміі" так званої Донецької народної республіки. Скандал у Сумській психіатричній лікарні – персонал підозрюють у знущаннях над пацієнтами.

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