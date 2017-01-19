Випуск новин за 17:00: Боєць загинув від невідомих опіків. Психологічна допомога військовим
Випуск новин 18:17, сьогодні 32 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 17:00 – з невідомими опіками ротової порожнини у Харківській лікарні помер боєць АТО.
Також у випуску:
Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію.
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Скандал у Сумській психіатричній лікарні – персонал підозрюють у знущаннях над пацієнтами.
Джерело: 24 Канал
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