Випуск новин за 17:00: Доба у зоні АТО. Політичний скандал між Туреччиною та Нідерландами

У випуску новин 11 березня станом на 17:00 – за добу в зоні АТО загинули двоє українських військових. Нідерланди відмовилися впустити в країну літак турецького міністра закордонних справ.

Також у випуску: Бойовики звинувачують полонених українських розвідників у вбивстві одного з армійських командирів терористичної "ЛНР". Печерський суд знову не обрав міру запобіжного заходу для Теймураза Нішніанідзе. В’ячеслава Аброськіна призначили заступником керівника Національної поліції. Організатори Євробачення-2017 відбирають волонтерів для пісенного шоу. У Києві проходить міжнародна виставка "Мотобайк".

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