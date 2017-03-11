Випуск новин за 17:00: Доба у зоні АТО. Політичний скандал між Туреччиною та Нідерландами
Випуск новин 18:28, сьогодні 141 Читать новость на русском
У випуску новин 11 березня станом на 17:00 – за добу в зоні АТО загинули двоє українських військових. Нідерланди відмовилися впустити в країну літак турецького міністра закордонних справ.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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