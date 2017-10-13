Випуск новин за 18:00: Справа екс-заступника генпрокурора. Мер Миколаєва подає до суду

У випуску новин за 13 жовтня станом на 18:00 – екс-заступнику генпрокурора часів Януковича Ренату Кузьміну повідомили про підозру. Олександр Сенкевич звернувся до Центрального суду Миколаєва, щоб він скасував рішення міської ради.

Також у випуску: Майже тисяча курсантів Академії внутрішніх справ склали присягу поліцейського. Жодна румунська школа в Україні не буде закрита, зміни в системі навчання лише розширять можливості нацменшин. Міністра інфраструктури Володимира Омеляна перевіряє Національне антикорупційне бюро.

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