Випуск новин за 19:00: Друге золото України. Переломний рік
Випуск новин 19:51, сьогодні 56 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 19:00 – вже друге золото у львівського гросмейстера Анни Музичук.
Також у випуску:
Наступний рік для українців стане переломним. Принаймні це вже зараз пророкують знавці зірок та тонких матерій.
На Одещині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві, двох підпалах та спробі теракту.
У львівському аеропорту три сотні вокалістів заспівали "Щедрик".
Джерело: 24 Канал
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