Випуск новин за 19:00: Друге золото України. Переломний рік

У випуску новин 30 грудня станом на 19:00 – вже друге золото у львівського гросмейстера Анни Музичук.

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