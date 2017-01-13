Випуск новин за 22:00: Загиблі морпіхи. Луганське СІЗО для Єфремова
Випуск новин 22:59, сьогодні 38 Читать новость на русском
У випуску новини 13 січня станом на 22:00 годину – керівництво Військово-морських сил України назвали імена трьох морпіхів, чиї тіла сьогодні бойовики передали Україні. Колишнього регіонала Єфремова конвоювали до СІЗО у Луганській області.
Також у випуску:
Щедрий вечір, добрий вечір. Свято Маланки.
На Одещині розшукують зловмисників, які збили бійця спецпідрозділу поліції.
У Волновасі в приватному будинку виявили гранатомети.
Через негоду на українських дорогах минулої доби загинуло шестеро людей, травмувалося 66 осіб.
У Києві затримали суддю Господарського суду Любомира Головатюка на хабарі. Саме за його допомогою президент-утікач Янукович отримав Межигір’я.
Допит свідків у справі Пашинського.
Джерело: 24 Канал
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