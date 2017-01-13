Випуск новин за 22:00: Загиблі морпіхи. Луганське СІЗО для Єфремова

У випуску новини 13 січня станом на 22:00 годину – керівництво Військово-морських сил України назвали імена трьох морпіхів, чиї тіла сьогодні бойовики передали Україні. Колишнього регіонала Єфремова конвоювали до СІЗО у Луганській області.

Також у випуску: Щедрий вечір, добрий вечір. Свято Маланки. На Одещині розшукують зловмисників, які збили бійця спецпідрозділу поліції. У Волновасі в приватному будинку виявили гранатомети. Через негоду на українських дорогах минулої доби загинуло шестеро людей, травмувалося 66 осіб. У Києві затримали суддю Господарського суду Любомира Головатюка на хабарі. Саме за його допомогою президент-утікач Янукович отримав Межигір’я. Допит свідків у справі Пашинського.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter