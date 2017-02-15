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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Випуск новини за 14:00: Росія відреагувала на заяви США про анексований Крим

Випуск новин 14:55, сьогодні 186 Читать новость на русском

У випуску новин 15 лютого станом на 14:00: Володимир Путін пообіцяв терпляче розтлумачити своїм закордонним колегам, чому Крим став російським.

Також у випуску:

Луценко вимагає перевірки прокурорів на наркозалежність.

В Україні вшановують воїнів-афганців.

Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася.

Канада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною.

НАТО формує військові батальйони у країнах Балтії та Польщі.

Теги: Війна на Донбасі АТО Випуск новин Дональд Трамп США Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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