Випуск новини за 14:00: Росія відреагувала на заяви США про анексований Крим
Випуск новин 14:55, сьогодні 186 Читать новость на русском
У випуску новин 15 лютого станом на 14:00: Володимир Путін пообіцяв терпляче розтлумачити своїм закордонним колегам, чому Крим став російським.
Також у випуску:
Луценко вимагає перевірки прокурорів на наркозалежність.
В Україні вшановують воїнів-афганців.
Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася.
Канада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною.
НАТО формує військові батальйони у країнах Балтії та Польщі.
Джерело: 24 Канал
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