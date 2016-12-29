Війна у Сирії – це рак світового масштабу, – майбутній глава ООН

Майбутній глава ООН Антоніу Гутерреш висловив надію на те, що Росія і США зможуть дійти згоди і покласти край збройному конфлікту в Сирії.

На думку Гутерреша, ця війна не лише приносить страждання сирійському народу, але і породжує "бурхливі реакції, що в окремих випадках призводять до терактів", передає Le Figaro з посиланням на AFP.

Сирійський конфлікт "переріс у рак глобального масштабу", тому Росія і Америка повинні покласти край цьому конфлікту, підкреслив політик.

Також португалець, який з 1 січня стане наступником Пан Гі Муна, оголосив, що він "готовий надати допомогу" і "створити мости і механізми діалогу", щоб усунути "недовіру у відносинах", пише французька газета.

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Нагадаємо, військові дії Росії в Сирії почалася у ще вересні 2015 року. Офіційною метою кампанії була боротьба з бойовиками "Ісламської держави", проте російські збройні сили звинувачували в участі в громадянській війні на боці президента Башара Асада. Цього року в середині грудня Алеппо перейшло під контроль урядових сил. Внаслідок тривалих бомбардувань російської авіації, місто зазнало сильних руйнувань.