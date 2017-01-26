Військовий шлях звільнення Донбасу можливий, – міністр

В ситуації на окупованому Донбасі є певні позитивні тенденції для України. Здебільшого це – проблеми Росії у різних галузях.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Вадим Черниш.

Зокрема, серед позитивних тенденцій міністр назвав виснаження російської економіки, тому що на брязкання зброєю витрачаються колосальні ресурси; міжнародний тиск; в загальному репутаційні, економічні, політичні, навіть військові проблеми Росії.

Тому у нас є можливість в певний момент скористатися ситуацією,

– наголосив Черниш.

Він зазначив, що військовий шлях звільнення Донбасу можливий, якщо з тієї сторони не буде Росії з регулярними військами в десятки, якщо не сотні тисяч. Говорячи про "особливий статус" Донбасу, міністр наголосив, що це виключається.

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"Формула вже придумана, вона прописана в мінських угодах. Там мовиться не про особливий статус, а про "особливий порядок місцевого самоврядування", – починив Черниш.