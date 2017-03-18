Владі корисно мати таких ідіотів-суддів, які за індульгенції обслуговують її інтереси, – Ярош

Народний депутат України Дмитро Ярош переконаний, що одним із перших завдань, яке постало перед українцями після повалення режиму Януковича, було реформування суддівської системи. Однак нове керівництво, яке прийшло до влади країною, не мало політичної волі для цього.

Відтак суддівська система і надалі залишається корумпованою. Про це Дмитро Ярош заявив у інтерв’ю виданню "Країна".

"Вони багато говорять про реформування нашої держави. Здоровий глузд підказує, що його почати варто було з судової системи. Вона лишилася практично системою судової окупації. Судді обслуговували інтереси всіх. Знаємо, хто такий суддя – це хабарник, який живе у великій хаті, їздить на крутій машині. Це таке упертя того антиукраїнського олігархічного режиму, який у певній мірі лишився і зараз, попри війну. Із цими судами потрібно поводити себе якомога жорсткіше", – сказав Дмитро Ярош.

Сам же депутат не надто вірить у те, що теперішня влада має бажання змінювати ситуацію у суддівській системі. Адже за такого стану справ сама може користуватися її послугами для своїх інтересів.

Владі корисно мати таких ідіотів суддів, які за певні індульгенції обслуговують її інтереси. Це треба припиняти. Чи зможемо це зробити за каденції нинішніх владоможців – не факт. Можливо, наступні роки дадуть нам більше шансів і перспектив,

– переконаний політик.

До слова, Дмитро Ярош також розповів, чому влада постійно повинна відчувати тиск народу.