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Всіх, кого Путін підвісив на корупційний гачок, він використає, – політолог

07:02, сьогодні 307
Путін активно лобіює свої інтереси через європейських політиків
Путін активно лобіює свої інтереси через європейських політиків / 24 канал

Надзвичайно легко маніпулювати темою повернення російської делегації до роботи в ПАРЄ, пошуку компромісу, якщо ти живеш в Іспанії. Але зовсім протилежна думка в країнах, які розташовані ближче до Росії – в країнах Скандинавії, Балтії, Польщі. У всіх тих, до чиїх кордонів підвозяться російські танки і стягується армія.

Про це сайту "24" зазначив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи заяву новообраного президента ПАРЄ іспанця Педро Аграмунта про те, що він планує докласти зусиль для відновлення участі Росії в роботі Асамблеї.

За його словами, для країн Західної та Південної Європи – Іспанії, Італії, Греції – Росія знаходиться далеко. Водночас, вони намагаються перетворити лобістські інтереси Росії у власний у ліквідний актив. Хтось в корупційний, отримуючи певні кошти, хтось – у політичний чи електоральний – завдяки грошам на виборчі кампанії.

Деякі європейські політики і бізнесмени готові відстоювати інтереси Путіна, лобіювати його. Західноєвропейські політики намагаються грати на межі червоної лінії, отримуючи за це певні транші. Але, якщо Путін перейде Україну і стане ближче до ЄС, то ця політика компромісу завершиться. Не завжди Росія готова доводити до кінця свої обіцянки. Всіх політиків, яких Путін підвісив на корупційний гачок, він ще використає в майбутньому. А всі вкладені гроші поверне з багатьма нулями,
– зауважив експерт.

Микола Давидюк підкреслив, що Росія однозначно вкладає в лобістські і депутатські групи різних рівнів у виборчі кампанії в інших країнах. Про це активно говорять і в США, тому що там бачать, що вплив Росії може вирішувати взагалі хід виборів.

Щодо відмови російської делегації повернутися до робити в ПАРЄ, то, на переконання Давидюка, це гра, щоб зберегти обличчя.

"Росіяни роблять все можливе, щоб повернутися в ПАРЄ. Для них виключення з ПАРЄ – сильний удар, оскільки це серйозний майданчик, на якому вирішується багато міждержавних політичних питань. Через це вони вкладатимуть мільйони в лобістів, щоб повернутися", – вважає політолог.

На переконання Миколи Давидюка, Україні потрібно якомога більше пояснювати, яку реальну загрозу несе російська політика.

Путін "відчув карту", в нього пішло певне везіння, він виграє політичні ставки, які робив раніше. В нього зараз кураж, і він просуватиме свої інтереси ще активніше Тому треба бути максимально уважними до тих процесів, які зараз відбуваються ПАРЄ,
– наголосив експерт.

Нагадаємо, іспанський депутат Педро Аграмунт, якого переобрали на посаду президента ПАРЄ на 2017 рік, заявив, що планує докласти зусиль для відновлення участі Росії в роботі Асамблеї.

Теги: Україна Політика Україна-Росія ПАРЄ Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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