Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля 08:42, сьогодні 180
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.03 – у світлі останніх новин, Марсу краще лишатись незаселеним якомога довше або одразу вибухнути, щоб не страждати від особливої російської колонізації. Через весняне загострення Наталії Поклонської довелось зібрався цілий консиліум знахарів, гомеопатів та нейрохірургів.
Також у випуску:
Зі стихійних бійок на футбольних матчах планують зробити новий вид спорту.
Незабаром російські стюардеси докорінно змінять свій імідж та поведінку.
Джерело: 24 Канал
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