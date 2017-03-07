09:24
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00: Російські хакери.
Випуск новин
00:26, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської

Вєсті Кремля 08:42, сьогодні 180

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.03 – у світлі останніх новин, Марсу краще лишатись незаселеним якомога довше або одразу вибухнути, щоб не страждати від особливої російської колонізації. Через весняне загострення Наталії Поклонської довелось зібрався цілий консиліум знахарів, гомеопатів та нейрохірургів.

Також у випуску:

Зі стихійних бійок на футбольних матчах планують зробити новий вид спорту.

Незабаром російські стюардеси докорінно змінять свій імідж та поведінку.

Теги: Новини Росії Марс Володимир Жиріновський Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 976
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 1411
НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
6 березня, 22:30 НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
Max Kolezznikov 921
6 березня, 21:00 "Збройові барони": кому продають свою зброю США та Росія
948
Московский патриархат повесят на шею Одесской области
6 березня, 20:54 Московский патриархат повесят на шею Одесской области
Злой Одессит 2623
Розумію лише державну мову в Україні, – поліцейський з Кременчука закохав інтернет
9 грудня 2016 , 11:40 248
У київському супермаркеті придумали цинічний спосіб обдурювати покупців
16 жовтня 2016 , 20:05 23
Ким були троє морпіхів, що загинули під Маріуполем – їхні історії та фото
 14 січня , 21:07 74
Вєсті Кремля. Психічна хвороба Путіна. Де проявився лик "Мотороли"
 24 жовтня 2016 , 20:44
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
 26 грудня 2016 , 22:26
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
 1 січня , 11:54
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук