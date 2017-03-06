Я не хлопчик за викликом, – Холодницький не приїде до Насірова

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не має наміру вночі прибувати до залу суду.

Про це Холодницький заявив "5 каналу".

Попередньо Насіров запросив до суду Холодницького і Ситника, щоб "здатися їм".

За словами адвоката Насірова Олександр Лисак заявив, що Насіров, нібито усвідомлюючи соціальний резонанс подій навколо нього, готовий добровільно здатися під охорону НАБУ та САП до завтрашнього засідання суду. Втім для цього він затребував приїзду очільників НАБУ та САП.

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Нагадаємо, о 9:30 6 березня суд буде розглядати відвід судді у справі про обрання запобіжного заходу Насірову. Термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.