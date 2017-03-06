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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Я не хлопчик за викликом, – Холодницький не приїде до Насірова

02:07, сьогодні 120
Назар Холодницький
Назар Холодницький / День

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не має наміру вночі прибувати до залу суду.

Про це Холодницький заявив "5 каналу".

Попередньо Насіров запросив до суду Холодницького і Ситника, щоб "здатися їм".

За словами адвоката Насірова Олександр Лисак заявив, що Насіров, нібито усвідомлюючи соціальний резонанс подій навколо нього, готовий добровільно здатися під охорону НАБУ та САП до завтрашнього засідання суду. Втім для цього він затребував приїзду очільників НАБУ та САП.

Дивіться також: Активісти чекають Насірова під будівлею Солом'янського суду (онлайн)

Нагадаємо, о 9:30 6 березня суд буде розглядати відвід судді у справі про обрання запобіжного заходу Насірову. Термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров САП НАБУ Назар Холодницький Україна
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