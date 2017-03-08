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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Як Грузія судилася з Росією – що варто врахувати Україні

14:01, сьогодні 514 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі під час президентського терміну у Грузії
Міхеїл Саакашвілі під час президентського терміну у Грузії / 2000

Зараз триває судовий процес у гаазькому Міжнародному суді, де Україна позивається проти Росії.

Відзначимо, що 9 років тому Грузія робила те саме, як згадує у своїй статті Борис Немировський "Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі".

Тоді Грузія, як зараз Україна, звинуватила Росію в порушенні "антирасистської" конвенції, – пише експерт-міжнародник.

У 2008 році, після так званої "п'ятиденної війни" із подальшим захопленням російськими військами Південної Осетії та Абхазії, Грузія позивалася проти РФ. Один із суддів, який брав участь у тому процесі, професор юриспруденції Мюнхенського університету Бруно Сімма, згадує:

Це було дуже суперечливо.

За його словами, з перевагою лише у один голос колегія суддів ухвалила "тимчасове розпорядження", за яким обидві сторони повинні були припинити конфлікт. Але під тиском Росії у 2011 році той самий Міжнародний суд офіційно визнав, що не має повноважень робити якісь висновки у цьому конфлікті. Після того ситуація не зрушила з місця ні на йоту.

Залишається тільки сподіватися, що українські правозахисники врахували попередній досвід грузинських колег, коли складали повний текст промови нашого представника в Гаазі.

Читайте також: Росія в Гаазі розповіла, звідки бойовики Донбасу взяли зброю

Теги: Політика Україна-Росія Україна Суд Україна - Росія Гаазький трибунал Війна на Донбасі Грузія
Джерело: 24 канал
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