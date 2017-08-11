12:19
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 10:00: Російський флот біля Латвії. Порушення режиму тиші в АТО
Випуск новин
10:44, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як на Прикарпатті лисиці живуть на деревах

12:08, сьогодні 145 Читать новость на русском

У центрі реабілітації для диких тварин на Прикарпатті придумали незвичні гнізда для лисиць.

У кошиках-гніздах лисицям безпечніше і сухіше за сирої чи дощової погоди – запевняють працівники центру. Навіть у природі, відчувши небезпеку, руді частенько ховаються на деревах.

Спочатку були не кошики, а просто полички, але вони там не могли собі на нічліг залишатися, було незручно, ми зробили кошики,
– розповів начальник сектору реабілітації та реінтродукіції диких тварин ГНПП Андрій Гембарський.

Незвичайні апартаменти лисиці так облюбували, що сидять там не лише вночі, а й навіть у день. Та й загалом, розповідають працівники Центру, умови для диких тварин тут як на курорті. Щоб ті почували себе комфортно звели просторий вольєр. При цьому не чіпали древа та кущі, що тут росли.

Читайте також: Техасець, який намагався підстрелити броненосця, отримав кулю рикошетом

Нині під опікою природоохоронців шестеро лисів. Сюди їх зазвичай привозять волонтери – хворих, або скалічених. Усіх без винятку підліковують і за можливості повертають у дику природу.
А для тих, хто вже не зможе повернутись у дику природу, у центрі є чотири хатинки на дереві.

Теги: Новини України світ тварин Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном
сьогодні, 12:01 Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном
Наталія Лебідь 147
Чому перевірка електронних декларацій НАЗК неефективна і як це виправити
сьогодні, 09:31 Чому перевірка електронних декларацій НАЗК неефективна і як це виправити
Олександра Дрік 141
Будни
сьогодні, 08:40 Будни "ЛНР": луганским "властям" наплевать на отсутствие воды, ведь "во всем виновата Украина"
Ольга Черненко 2101
Яка справжня кількість покараних корупціонерів
10 серпня, 23:00 Яка справжня кількість покараних корупціонерів
483
Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
10 серпня, 22:00 Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
Олексій Нікольський 2400
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прокурор САП роз’яснив ситуацію з паспортами Насірова
 17 березня , 20:12
Український екстремал встановив неймовірний рекорд
 4 червня , 20:31
Авдіївка знову лишилася без води
 2 травня , 21:51
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук