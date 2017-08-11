Як на Прикарпатті лисиці живуть на деревах

У центрі реабілітації для диких тварин на Прикарпатті придумали незвичні гнізда для лисиць.

У кошиках-гніздах лисицям безпечніше і сухіше за сирої чи дощової погоди – запевняють працівники центру. Навіть у природі, відчувши небезпеку, руді частенько ховаються на деревах.

Спочатку були не кошики, а просто полички, але вони там не могли собі на нічліг залишатися, було незручно, ми зробили кошики,

– розповів начальник сектору реабілітації та реінтродукіції диких тварин ГНПП Андрій Гембарський.

Незвичайні апартаменти лисиці так облюбували, що сидять там не лише вночі, а й навіть у день. Та й загалом, розповідають працівники Центру, умови для диких тварин тут як на курорті. Щоб ті почували себе комфортно звели просторий вольєр. При цьому не чіпали древа та кущі, що тут росли.

Читайте також: Техасець, який намагався підстрелити броненосця, отримав кулю рикошетом

Нині під опікою природоохоронців шестеро лисів. Сюди їх зазвичай привозять волонтери – хворих, або скалічених. Усіх без винятку підліковують і за можливості повертають у дику природу.

А для тих, хто вже не зможе повернутись у дику природу, у центрі є чотири хатинки на дереві.