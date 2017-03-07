Як Насіров став головою ДФС: Лещенко розповів цікавий факт

Опальний Роман Насіров став очолювати Державну фіскальну службу за вказівкою з Адміністрації президента.

Про це заявив народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, привів опального чиновника на посаду голови відомства колишній очільник АП Борис Ложкін, щоправда зробив це за домовленістю з екс-регіоналом і нинішнім лідером депутатської групи "Відродження" Віталієм Хомутинніком.

Насправді Насірова було обрано за підсумками конкурсу, де його головним конкурентом був Андрій Андрій Коломієць, що працював раніше в компанії "АрселорМіттал". І тодішньому міністру фінансів Яресько не вистачило мужності та сил протистояти тиску Банкової, яка продавила саме Насірова,

– додав нардеп.

Крім того, Лещенко назвав всю історію з Романом Насіровим "українським Вотергейтом" і припустив, що вона може завершитися так само, як свого часу в США (відставка тодішнього американського президента Річарда Ніксона, – "24").

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



3 березня Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов’язків голови ДФС.



За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.



Зауважимо, що захист обвинуваченого вже подав апеляцію.