Як поліція на шаленій швидкості переслідувала автомобіль, який рік розшукували

В п’ятницю, 17 березня, столичним поліцейським довелося на шаленій швидкості переслідувати автомобіль, який до цього здійснив ДТП в Печерському районі Києва. Та швидкості Toyota Prius не вистачило, щоб наздогнати автомобіль. Та за допомогою активістів, порушників було виявлено.

Історію затримання в себе на сторінці виклали активісти з Pitbull KIEV. За їх словами, автомобіль перед тим промчав вулицями Києва зі швидкістю 150-180 кілометрів на годину з виключеними фарами, після того пересік перехрестя на червоне світло світлофора.

Коли ж поліція приїхала на виклик до станції метро "Голосіївська", де зупинився автомобіль, водію та пасажиру вдалося втекти. Відтак було оголошено план перехоплення. Та потрапивши на Одеську трасу, порушникам вдалося відірватися від поліції.

Затримати їх згодом вдалося на одній з автозаправок поблизу Києва. Цього разу водію не вдалося втекти, адже автівки поліції заблокували його автомобіль.

За даними активістів, автомобіль перебував у розшуку за численні порушення правил дорожнього руху, коли йому вдавалося втікати від поліції. До цього водія один раз затримали, але віддавши права і техпаспорт на машину поліцейським для складання протоколу, порушник сів за кермо свого автомобіля та втік.

Читайте також: Банда поліцейських торгувала незареєстрованою зброєю зі складів