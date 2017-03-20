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Як живеться український бійцям за 100 метрів від ворога: репортаж з передової

22:47, сьогодні 75 Читать новость на русском

На нульовій позиції фронту поблизу Донецьку – у Пісках, позиції українських військових та бойовиків розміщені за 100 метрів один від одного. Саме за такого "сусідства" минають дні захисників України.

По старенькому телевізору транслюють, так звану, соціальну рекламу ДНР. Окрім нової англомовної версії сайту ватажка бойовиків Захарченка, рекламують і так зване МГБ псевдореспубліки. Спонукають людей доносити один на одного.

Ніч на 20 березня виявилася доволі тихою. Та хлопці на посту весь цей час пильно спостерігають за ворогом. Відволіктися не можна ні на секунду.

Вже невдовзі нічну темряву пронизують черги великокаліберних кулеметів. Хоча ще тиждень до того ситуація була набагато напруженішою через постійні танкові обстріли. Зараз чути лише як час від часу працює танковий двигун. Його гармата мовчить.

Нам майже кожного дня доповідають, що на тій стороні працює ОБСЄ. Мені здається, що це не дає їм працювати,
– розповідає військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Вже добу у Пісках безперестану дощить. Така погода не сприяє серйозним бойовим діям, кажуть хлопці

Читайте також: Український військовий розповів, що буде з російськими солдатами, які обстрілюють Авдіївку

Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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