Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців

Борис Нємцов був різним і запам’ятався тим, кому довелося його знати у різних образах: перший губернатор Нижньогородської області, реформатор, яскравий опозиціонер, харизматичний лідер, хороша людина.

Журналісти сайту "24" зібрали для вас найяскравіші спогади про яскравого політика, якого вбили два роки тому.

Мама Бориса Нємцова Діна Яковлівна:

Боря был доверчивый, открытый. Часто этим пользовались. Часто его подводили, а, бывало, и предавали. Были и преданные, и порядочные люди, которые ему всегда помогали, — истинные немногочисленные друзья: Валерий Аникин (погиб в автокатастрофе в 2000 г.), Татьяна Алексеевна Гришина — помощник губернатора, по-настоящему ответственный, честный, преданный друг. Таких людей мало. Были, конечно, и другие, но я говорю о тех, кого лично знаю.

Російський опозиціонер Ілля Яшин:

Немцов мог легко устроиться, найти общий язык. Он знал всех этих людей, которые принимают решения, умел договориться, найти компромисс. Но лично для себя он даже не пытался это делать. Контакты с представителями власти у него были только по одной теме — когда нужно было кого-то вытащить из-за решетки. Тогда он готов был идти на кулуарный, непубличный контакт. Это было для меня совсем в новинку. В эпоху противостояния "Яблока" и СПС я привык, что и те и другие ходили в Кремль, и каждый пытался друг друга перехитрить, то есть арбитром всегда был дяденька в Кремле. Немцов на моей памяти, за то время, что мы с ним были знакомы, никогда в эти игры не играл.

Колишня дружина Раїса Нємцова:

Он, конечно, был очень активный человек. Когда вышла его книга, которая называлась "Исповедь бунтаря", вначале мне это название показалось несколько надуманным. А потом я подумала и решила, что, в принципе, это правда, он был именно бунтарь. Я вспомнила, что он не вступил в комсомол. Как-то мама рассказала, что когда он окончил школу с золотой медалью, ему дали характеристику. Характеристика была прекрасная, но конец был такой: "политически неблагонадежен"… Даже в тот момент, когда он был губернатором, депутатом, все равно он, будучи в системе власти, часто поступал наперекор. Например, чего стоит этот миллион подписей, которые он собрал против войны в Чечне. Это было неприятно Ельцину, вы же сами понимаете.

Донька президента Росії Бориса Єльцина Тетяна Юмашева:

Он был такой яркий, полный жизни, идей, энергии, неуемный даже, в этом он на папу был похож. Бесшабашный в чем-то. Помню, как я его уговаривала согласиться на предложение пойти работать в правительство. А он безумно любил свой Нижний Новгород, все у него там получалось, он был там любимцем. Чубайс ему звонил, и многие ему звонили, а он говорил: "Нет, я не поеду в Москву, я не хочу". И тогда папа попросил меня поехать к нему. Я поехала. Боря очень удивился, когда меня увидел, мы тогда были не очень хорошо знакомы. Мы проговорили с ним, кажется, всю ночь, и в конце он признался, что его сразил один мой аргумент. Я ему сказала: "Боря, когда тебе нужна была помощь, папа тебе помогал, поддерживал, а сейчас, когда помощь нужна ему, ты отказываешься". Правда, я тогда с ним была на "вы". Он задумался и потом приехал. Вот такая у меня с Борей была история.

Російський олігарх Михайло Прохоров:

Я иногда ему говорил: "Борь, ты что видишь, о том поешь. То есть, какой ты политик? Политик — это человек, который в некотором смысле говорит то, что от него хотят услышать. И это тоже форма профессионализма. А ты — борец за права человека". Я его по-дружески, в шутку называл борцом за права человека. Политика — это искусство возможного, компромиссы. А ты, говорил я ему, человек бескомпромиссный. Потому что, если ты в чем-то убежден в эту конкретную минуту, с тобой договориться невозможно ни о чем. А он мне говорил: "Ты ничего в этом не понимаешь, чего ты ко мне лезешь?". И мы договорились, что никогда политику не обсуждаем.

Журналіст та телеведуча Ксенія Собчак:

Борю я знаю даже дольше чем "знаю". Он любил, раскатисто смеясь, рассказывать историю о том, как катал меня на саночках в Давосе во время важной папиной встречи... Потом мы стали друзьями – он восхищал меня внутренней свободой, говорил что думал, никогда "деликатно" не молчал. Был честным, искрящимся, ярким человеком. Жил стремительно и умер как настоящий борец. Он был блестящим оратором и харизматом. Таких сейчас вроде и нет – никому не нужно искусство убеждать, все и так убеждены, без всяких дебатов... А на последнем своем дне рождения он мне шепнул: "Ты крутая, Собчак, хоть и баба". Но от него слышать это было приятно. Всегда.

Держсекретар США Джон Керрі:

Он посвятил свою жизнь более демократичной, преуспевающей и открытой России, а также укреплению отношений между Россией и ее соседями и партерами, включая Соединенные Штаты... США призывают российские власти действовать быстро, найти и предать правосудию виновных. Наши мысли с российским народом, семьей и друзьями Немцова.

Російський бізнесмен Михайло Фрідман:

Он не был конъюнктурщиком — занимался тем, чем считал правильным. Я был, наверное, одним из самых близких его друзей. И я прекрасно понимал, что строить с ним взаимоотношения в бизнесе абсолютно бесперспективно, потому что он точно продолжит свою политическую линию. Мы тогда общались очень много и очень часто. И я ему сказал откровенно: «Борь, смотри, ты, безусловно, будешь заниматься политикой. Я знаю тебя, ты не сможешь промолчать. Ты точно будешь высказывать свою точку зрения. Не важно, согласен ты со мной или не согласен, я не вправе влиять на твои оценки, но это точно будет наносить ущерб моей работе. Я себе это позволить не могу. Надо смотреть реалиям в глаза». Я всегда это делаю и считаю, что это правильно. Боря всегда хорошо и честно реагировал. Он понимал, что это так. Я не верил, что он может себя поменять. Это было предопределено, что он поедет на Майдан, что будет давать самые жесткие комментарии. Это было понятно изначально, и поменять он себя не мог. Это был бы уже не Боря. Как говорил Наполеон: если бы я умел заключать перемирия, то это был бы не я, а мой внук. Это про Немцова. Он в этом отношении был не гибкий человек. И я открыто ему сказал, что по бизнесу вряд ли могу быть ему полезен. И даже тени обиды у него не было.

За матеріалами: Дождь, Slon.ru