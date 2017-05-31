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З якими проблемами зіштовхнеться Україна через візовий режим з Росією: пояснення МЗС

13:08, сьогодні 1164 Читать новость на русском
Кордон з Росією
Кордон з Росією

Якщо українська влада наважаться запровадити візовий режим з Російської Федерацією, перед нашою країною постануть ряд проблем. Серед них і питання і з українцями, які перебувають у Росії, та перетин адмінкордону з Кримом.

Про це під час спілкування з громадянами розповіла речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца, передає УНІАН.

Одне з головних питань – на території Росії перебуває 3-4 мільйони українців. Відтак візовий режим стане значною перешкодою для них, і створить ряд проблем.

Ще одне важливе питання – Крим.

"Треба розуміти, що в нас є територія Крим, яка тимчасово окупована, тобто, як тоді буде діяти в'їзд до території Криму, якщо Росія запровадить дзеркальні заходи - теж візовий режим. Це ж все-таки наша територія, ми ж не будемо в'їжджати туди по візам", – зазначила Мар'яна Беца.

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Окрім Криму, є ще й тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, куди Росія безконтрольно постачає зброю та бойовиків.

Візовий режим з Росією збільшить потребу в працівниках у консульствах та посольстві у Росії.

"Також буде потрібна і технічна база, і матеріальна база, нам будуть потрібні додаткові кошти", – пояснила речниця МЗС.

Попри те, в міністерстві готові до такого кроку, якщо влада прийме таке рішення.

Насправді, це питання не настільки просте, воно має дуже багато складових, як політичних, юридичних, так і технічних. МЗС буде готове до запровадження, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення,
– сказала Беца.

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Теги: Україна Політика Україна – Росія МЗС України Міністерство закордонних справ
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