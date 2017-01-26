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Загадкові бігборди з "багатим" очільником Нацгвардії з'явилися у Києві

06:25, сьогодні 1048 Читать новость на русском
Хто встановив бігборди, поки невідомо
Хто встановив бігборди, поки невідомо / C14 News

У Києві можна помітити кілька рекламних щитів із головою Національної гвардії Юрієм Аллеровим, щоправда зображено його на фоні фейкової обкладинки журналу "Forbes Україна" з підписом "Топ-100 найбагатших нацгвардійців".

Про це у своєму Facebook повідомляє спільнота C14. Також опубліковано відповідні фото.

Зауважимо, що таких бігбордів у столиці розмістили щонайменше три.

У редакції журналу заявили, що не мають до цього жодного стосунку, а хто їх встановив, невідомо.

Читайте також: Які фундаментальні зміни відбулися у Нацгвардії за 2016 рік

Теги: Україна ЗМІ Нацгвардія гроші Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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