Загадкові бігборди з "багатим" очільником Нацгвардії з'явилися у Києві

У Києві можна помітити кілька рекламних щитів із головою Національної гвардії Юрієм Аллеровим, щоправда зображено його на фоні фейкової обкладинки журналу "Forbes Україна" з підписом "Топ-100 найбагатших нацгвардійців".

Про це у своєму Facebook повідомляє спільнота C14. Також опубліковано відповідні фото.

Зауважимо, що таких бігбордів у столиці розмістили щонайменше три.

У редакції журналу заявили, що не мають до цього жодного стосунку, а хто їх встановив, невідомо.

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