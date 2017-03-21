Samsung готує гнучкий смартфон: названо дату випуску

Компанія Samsung планує випустити гнучкий смартфон у 2018 році.
Про це повідомляє видання ETNews з посиланням на власні джерела.
Однак офіційно компанія не коментує проект. Samsung ретельно тримає в таємниці всю інформацію.
За даними видання, гнучкий смартфон випустять обмеженим тиражем у кілька тисяч примірників у третьому кварталі 2017 року. Тоді апарат передадуть партнерам для тестування і дослідження попиту.
Журналісти також вказують, що розробкою гнучкого смартфона займаються і китайські компанії, які можуть скласти конкуренцію південнокорейському гіганту.
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