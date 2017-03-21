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Samsung готує гнучкий смартфон: названо дату випуску

16:33, сьогодні 361 Читать новость на русском
Samsung тримає проект у таємниці
Samsung тримає проект у таємниці / www.fonearena.com

Компанія Samsung планує випустити гнучкий смартфон у 2018 році.

Про це повідомляє видання ETNews з посиланням на власні джерела.

Однак офіційно компанія не коментує проект. Samsung ретельно тримає в таємниці всю інформацію.

За даними видання, гнучкий смартфон випустять обмеженим тиражем у кілька тисяч примірників у третьому кварталі 2017 року. Тоді апарат передадуть партнерам для тестування і дослідження попиту.

Журналісти також вказують, що розробкою гнучкого смартфона займаються і китайські компанії, які можуть скласти конкуренцію південнокорейському гіганту.

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Теги: LifeStyle Samsung мобільні пристрої
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