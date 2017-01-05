Запрацював закон про Вищу раду правосуддя

В Україні сьогодні, 5 січня, набув чинності закон про Вищу раду правосуддя.

Закон був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 4 січня.

3 січня Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Вищу раду правосуддя", який був прийнятий Верховною Радою 21 грудня 2016 року.

Документом визначається, що Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади і суддівського самоврядування, який діє в Україні на постійній основі.

Вища рада правосуддя є юридичною особою, витрати на її утримання визначаються окремим рядком у державному бюджеті України. Вища рада правосуддя, зокрема вносить подання про призначення суддів на посади; забезпечує здійснення дисциплінарними органами дисциплінарного провадження щодо суддів; приймає рішення про звільнення суддів з посад; дає згоду на затримання суддів або утримання їх під вартою або арешт; здійснює функції головного розпорядника коштів держбюджету для фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів і установ системи правосуддя.

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ВРП складається з 21 члена, з яких 10 обирає З'їзд суддів України з числа суддів або суддів у відставці, двох призначає президент, двох вибирає Верховна Рада, двох обирає З'їзд адвокатів України, двох обирає Всеукраїнська конференція прокурорів, ще двох обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

Розмір винагороди члена ВРП встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.