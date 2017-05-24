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Затримати екс-посадовців допоміг Насіров, – Матіос

13:29, сьогодні 2798 Читать новость на русском

Спецоперація з масових арештів екс-посадовців України відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це під час брифінгу в аеропорті "Київ" в Жулянах заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він розповів, що спецоперація із затримання екс-посадовців України почалася о 6 ранку 24 травня, однак цьому передувала величезна пророблена робота.

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"Цю операцію нам не вдалося би зробити, якби нам не допоміг голова Державної фскальної служби Роман Насіров. Він розібрався в нетрях податкового законодавства, у всіх всіх порушеннях, це тільки завдяки його сприянню основний масив роботи був зроблений. Я не соромлюся цього сказати, це людина, яка в цьому сегменті зробила все, для того, щоб відкрити усі ці незаконні податкові майданчики і допомогти нам довести і зібрати докази причетності як жінок, так і чоловіків. А це, повірте, не останні люди в державі і взагалі в окремо взятих областях. Це керівники податкових державних адміністрацій, це "царі" і "боги" режиму Януковича", – зазначив Матіос.

На запитання журналістів, чи будуть пом'якшувати умови Насірову, головний військовий прокурор не відповів.

Як відомо, відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка" і завданні державі збитків у розмірі приблизно 2 мільярди гривень. Після затримання за Насірова внесли найбільшу заставу історії України – 100 мільйонів гривень.

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Зараз Насіров перебуває під домашнім арештом. Відсторонений голова ДФС повинен носити електронний браслет і не виїжджати за межі міста.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів. Це перше в Україні одномоментне затримання такої кількості високопосадовців, які одночасно будуть спрямовані до суду. Їхня злочинна діяльність завдала збитків державі на 96 мільярдів гривень.

Зокрема, затримано так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерала-лейтенанта Станіслава Денисюка. Крім того, загалом затримано 23 високопосадовців: колишнього керівника Луганської податкової адміністрації Антіпова, а також колишнього голову Міндоходів в Дніпропетровській, Луганській областях, голову Податкової служби АР Крим, керівників податкових інспекцій майже всіх районів Києва, заступника голови Полтавської податкової адміністрації, заступника начальника Міндоходів Харківської області, начальника податкової Полтави.

Теги: Україна Політика Масові затримання екс-посадовців в Україні Державна фіскальна служба Анатолій Матіос Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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